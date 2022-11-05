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Франция

Сегодня, 18:45

Лига 1: «Лорьян» — «ПСЖ», «Тулуза» — «Монако» и другие матчи 14-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Кильян Мбаппе.
Фото AFP
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14-й тур чемпионата Франции.
Франция. Лига 1. 14-й тур
04 нояб, 23:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
1:1
Осер
Франция. Лига 1. 14-й тур
05 нояб, 19:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
Страсбур
Франция. Лига 1. 14-й тур
05 нояб, 23:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
Ланс
Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 15:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
ПСЖ
Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 17:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
Монпелье
Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 17:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Брест
Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 17:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Нант
Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 17:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
Монако
Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 19:05. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Ренн
Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
Лион

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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