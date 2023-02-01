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Франция

Сегодня, 19:35

Лига 1: «Монако» — «Осер», «Монпелье» — «ПСЖ» и другие матчи 21-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Александр Головин.
Фото AFP
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21-й тур чемпионата Франции. «Монако» Александра Головина примет «Осер», «Монпелье» сыграет с «ПСЖ».
Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 21:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
Аяччо
Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 21:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Клермон Фут
Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 21:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
Марсель
Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 21:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Лорьян
Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 21:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
Труа
Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 23:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
Ницца
Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 23:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
Брест
Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Осер
Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 23:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
ПСЖ
Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 23:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Страсбур

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
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