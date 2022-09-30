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Франция

Сегодня, 14:25

Лига 1: «ПСЖ» — «Ницца», «Монако» — «Нант» и другие матчи 9-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Неймар и Кильян Мбаппе.
Фото AFP
9-й тур чемпионата Франции.
Франция. Лига 1. 9-й тур
30 сент, 22:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
Марсель
Франция. Лига 1. 9-й тур
01 окт, 18:00. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
Ренн
Франция. Лига 1. 9-й тур
01 окт, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Ницца
Франция. Лига 1. 9-й тур
02 окт, 14:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
Лилль
Франция. Лига 1. 9-й тур
02 окт, 16:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
Клермон Фут
Франция. Лига 1. 9-й тур
02 окт, 16:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
Брест
Франция. Лига 1. 9-й тур
02 окт, 16:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
Монпелье
Франция. Лига 1. 9-й тур
02 окт, 16:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
Реймс
Франция. Лига 1. 9-й тур
02 окт, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
Нант
Франция. Лига 1. 9-й тур
02 окт, 21:45. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
Лион

ФК Марсель
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Мбаппе недоволен трансферной кампанией «ПСЖ»