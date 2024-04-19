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Сегодня, 21:30

Чемпионат Франции: расписание и результаты матчей 30-го тура лиги 1

Игры 30-го тура чемпионата Франции пройдут с 19 по 21 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;ПСЖ&amp;quot;.
Фото AFP
Telegram Дзен

Матчи 30-го тура лиги 1 сезона-2023/24 состоятся с 19 по 21 апреля. Откроет тур игра «Ницца» — «Лорьян», которая пройдет в пятницу, 19 апреля, в 22:00 по московскому времени. «ПСЖ» в 30-м туре сыграет с «Лионом», «Монако» — с «Брестом», «Марсель» — с «Тулузой».

После 29-ти туров в чемпионате Франции лидирует «ПСЖ» — команда из Парижа набрала 63 очка.

Чемпионат Франции: расписание и результаты матчей 30-го тура лиги 1

19 апреля, пятница

«Ницца» — «Лорьян». Время начала матча — 22:00

Франция. Лига 1. 30-й тур
19 апр, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Лорьян

20 апреля, суббота

«Нант» — «Ренн». Время начала матча — 18:00

Франция. Лига 1. 30-й тур
20 апр, 18:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
Ренн

«Ланс» — «Клермон Фут». Время начала матча — 22:00

Франция. Лига 1. 30-й тур
20 апр, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
Клермон Фут

21 апреля, воскресенье

«Гавр — Метц». Время начала матча — 16:00

Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
Метц

«Лилль» — «Страсбур». Время начала матча — 16:00

Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 16:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Страсбур

«Реймс» — «Монпелье». Время начала матча — 16:00

Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 16:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Монпелье

«Брест» — «Монако». Время начала матча — 18:05

Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 18:05. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
Монако

«Тулуза» — «Марсель». Время начала матча — 20:00

Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 20:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
Марсель

«ПСЖ» — «Лион». Время начала матча — 22:00

Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Лион

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Футбол
ФК Лион
ФК Марсель
ФК Монако
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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