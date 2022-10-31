Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:40

Черчесов: «Хорошо, что Головин отличился в воскресенье в чемпионате Франции, а не в четверг в Лиге Европы против нас»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Telegram Новости

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 13-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:0).

— В один день с Миранчуком забил красивый и важный гол другой ваш бывший подопечный в сборной России — Александр Головин.

— Я рад и за него, разумеется. Хорошо, что Саша отличился в воскресенье в чемпионате Франции, а не в четверг в Лиге Европы против нас. Видимо, мы в «Ференцвароше» чуть лучше его изучили, чем соперники «Монако» по национальному первенству (смеется). Головин — важный игрок для «Монако», и это внушает оптимизм.

Полную версию интервью читайте здесь.

Александр Головин
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене
Головин добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»
Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве
Мэр Белгорода подал в отставку
Киркоров грубо «послал» журналистку в ответ на неудобный вопрос
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Французский журналист: «Миранчук и Головин очень полезны в игре своих команд»