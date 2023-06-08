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Сегодня, 13:30

Черчесов о Головине: «В обоих матчах против «Ференцвароша» он сыграл великолепно»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Головин в матче с «Ференцварошем».
Фото AFP
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Я не оценщик. Он против нас сыграл две игры в Лиге Европы, обе — великолепно. Головин доставил нам массу неприятностей. Если брать эти два матча, он сыграл великолепно», — сказал Черчесов «СЭ».

«Монако» и «Ференцварош» дважды встречались друг с другом на групповой стадии Лиги Европы-2022/23. В первом матче венгерская команда победила со счетом 1:0, вторая игра завершилась вничью (1:1). Головин принял участие в обеих встречах и не отличился результативными действиями.

Александр Головин
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Монако
ФК Ференцварош
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