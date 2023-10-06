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Франция

Сегодня, 09:33

Четверо игроков «ПСЖ» дисквалифицированы за оскорбление фанатов «Марселя»

Алина Савинова
Усман Дембеле.
Фото AFP
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Игроки «ПСЖ» Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Рандаль Коло-Муани и Левен Кюрзава получили дисквалификацию на один матч лиги 1 за оскорбления в адрес болельщиков «Марселя», сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

«ПСЖ» одержал крупную победу над «Марселем» (4:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции, который прошел 24 сентября. После игры Дембеле, Хакими, Коло-Муани и Кюрзава вместе с болельщиками выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес команды из Марселя.

Также дисциплинарный комитет LFP принял решение закрыть фанатскую трибуну на стадионе «ПСЖ» на два матча (один — условно).

На данный момент «ПСЖ» занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1, набрав 12 очков за 7 туров. «Марсель» с 9 очками расположился на 12-й позиции.

В 8-м туре красно-синие на выезде сыграют против «Ренна». Матч пройдет 8 октября и начнется в 21.45 по московскому времени. «ПСЖ» возглавляет испанский специалист Луис Энрике.

Источник: https://www.lfp.fr/Articles/Discipline/2023/10/05/commission-de-discipline-les-decisions-du-5-octobre-2023
Ашраф Хакими
Усман Дембеле
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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