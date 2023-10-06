Четверо игроков «ПСЖ» дисквалифицированы за оскорбление фанатов «Марселя»

Игроки «ПСЖ» Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Рандаль Коло-Муани и Левен Кюрзава получили дисквалификацию на один матч лиги 1 за оскорбления в адрес болельщиков «Марселя», сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

«ПСЖ» одержал крупную победу над «Марселем» (4:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции, который прошел 24 сентября. После игры Дембеле, Хакими, Коло-Муани и Кюрзава вместе с болельщиками выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес команды из Марселя.

Также дисциплинарный комитет LFP принял решение закрыть фанатскую трибуну на стадионе «ПСЖ» на два матча (один — условно).

На данный момент «ПСЖ» занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1, набрав 12 очков за 7 туров. «Марсель» с 9 очками расположился на 12-й позиции.

В 8-м туре красно-синие на выезде сыграют против «Ренна». Матч пройдет 8 октября и начнется в 21.45 по московскому времени. «ПСЖ» возглавляет испанский специалист Луис Энрике.