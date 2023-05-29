Четыре игрока «ПСЖ» и «Ланса» вошли в символическую команду сезона лиги 1

Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) составил символическую сборную чемпионата Франции по итогам сезона. В команду вошли четыре игрока «ПСЖ»: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Символическая сборная: Вратарь: Брис Самба («Ланс»); Защитники: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Кевин Данзо («Ланс»), Шансель Мбемба («Марсель»); Полузащитники: Секо Фофана («Ланс»), Валантен Ронжье («Марсель»), Кефрен Тюрам («Ницца»); Нападающие: Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба — «ПСЖ»), Лои Опенда («Ланс»). По итогам сезона «ПСЖ» стал чемпионом Франции, «Ланс» занял второе место.