Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 01:38

Четыре игрока «ПСЖ» и «Ланса» вошли в символическую команду сезона лиги 1

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) составил символическую сборную чемпионата Франции по итогам сезона.

В команду вошли четыре игрока «ПСЖ»: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Символическая сборная:

Вратарь: Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Кевин Данзо («Ланс»), Шансель Мбемба («Марсель»);

Полузащитники: Секо Фофана («Ланс»), Валантен Ронжье («Марсель»), Кефрен Тюрам («Ницца»);

Нападающие: Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба — «ПСЖ»), Лои Опенда («Ланс»).

По итогам сезона «ПСЖ» стал чемпионом Франции, «Ланс» занял второе место.

Ашраф Хакими
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Бавария» в 11-й раз подряд выиграла чемпионат Германии
Неймар вместо чемпионского матча «ПСЖ» посетил турнир по покеру в Монте-Карло
Украинка Костюк не стала пожимать руку Соболенко после поражения на «Ролан Гаррос»
Эрдоган понадеялся на рекордную явку в 90% во втором туре выборов президента
Беспорочное зачатие: врачи помогли родиться «невозможному» ребенку
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе: «В следующем сезоне я буду играть в «ПСЖ»