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Чилаверт: «В Южной Америке Мбаппе будет средним игроком, он предсказуем»

Алина Савинова
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Экс-игрок сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт считает, что нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе было бы трудно играть в Южной Америке.

«Я хотел бы увидеть, как он бегает на высоте в Ла-Пасе или Кито или играет на выезде в Бразилии. Здесь [в Южной Америке] он будет средним игроком, он предсказуем. Очевидно, что у него есть преимущество в скорости, но когда защитник дышит ему в спину, его можно спокойно контролировать», — приводит Goal слова Чилаверта.

Ранее стало известно о том, что Мбаппе отказался активировать опцию о продлении контракта с «ПСЖ» до 2025 года. Также сообщалось, что футболист заинтересован в переходе в «Реал».

В минувшем сезоне 24-летний форвард провел 34 матча за «ПСЖ» в лиге 1, отметился 29 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://www.goal.com/en-gb/news/kylian-mbappe-predictable-psg-average-south-america-jose-luis-chilavert/blt9f1ccc9af61e442d
Килиан Мбаппе
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