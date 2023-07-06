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Сегодня, 10:46

Чугунов заявил, что Мбаппе стал бы находкой для «Реала»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов прокомментировал возможный переход французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Мбаппе не очень зависимый от команды нападающий. Он может стартовать в любой точке поля. И отыграется, и обострит, и убежит, и забьет. Очень приличный форвард. Холанн и Левандовски — это классные нападающие, но все-таки зависимые. Им нужны передачи, прострелы, пространство. А Мбаппе здорово заиграет в любой команде. И для «Реала», и для «Барселоны», и для «Манчестер Сити» он просто находка в данный момент», — приводит слова Чугунова «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне-2022/23 24-летний форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Мбаппе прислал клубу уведомление о том, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года. Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом следующего года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/35/1005203891_eks-igrok_kubani_chugunov_mbappe_stal_byi_nahodkoy_i_dlya_reala_i_dlya_barselonyi_i_dlya_manchester_siti
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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