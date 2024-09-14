Кузяев: «Хотел бы завершить карьеру в Саудовской Аравии или Катаре»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, где и почему хотел бы завершить свою профессиональную карьеру.

«Где хотел бы завершить карьеру? Раскрою секрет. В Саудовской Аравии или Катаре. (Смеется.) Это вопрос не столько денег, сколько отношения к религии. За прошедший год я стал гораздо ближе к религии и сейчас понимаю, что хотел бы очутиться в этой атмосфере и осознать, каково жить в мусульманской стране», — цитирует «РБ Спорт» Кузяева.

31-летний россиянин с июля 2023 года выступает за французский клуб. Ранее он всю карьеру выступал в России.