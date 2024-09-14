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Кузяев: «Хотел бы завершить карьеру в Саудовской Аравии или Катаре»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, где и почему хотел бы завершить свою профессиональную карьеру.

«Где хотел бы завершить карьеру? Раскрою секрет. В Саудовской Аравии или Катаре. (Смеется.) Это вопрос не столько денег, сколько отношения к религии. За прошедший год я стал гораздо ближе к религии и сейчас понимаю, что хотел бы очутиться в этой атмосфере и осознать, каково жить в мусульманской стране», — цитирует «РБ Спорт» Кузяева.

31-летний россиянин с июля 2023 года выступает за французский клуб. Ранее он всю карьеру выступал в России.

Источник: «РБ Спорт»
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр

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