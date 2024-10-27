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Далер Кузяев назвал Андрея Мостового лучшим одноклубником в карьере

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хавбек «Гавра» Далер Кузяев рассказал, кого считает лучшим одноклубником в своей карьере.

«Лучший одноклубник за всю мою карьеру — Андрей Мостовой. Самая приличная левая нога была у Ярослава Ракицкого, а вот правая — у Клаудиньо. Игра головой? Конечно, Сердар Азмун.

Что касается самого быстрого игрока — это Арсен Адамов. Хотя за «Ахмат» со мной выступал крайний защитник Милад Мохаммади. Очень быстрый парень.

Самый крутой дриблинг у Александра Ерохина. Он на тренировках крутые штуки исполнял. Лучший тренер? Мой отец. Мы работали вместе во Второй лиге», — цитирует Кузяева «РБ Спорт».

Кузяев выступает за «Гавр» с лета прошлого года. В текущем сезоне 31-летний россиянин забил один мяч в семи матчах за французский клуб.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Мостовой
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр

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