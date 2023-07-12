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Сегодня, 10:32

Далер Кузяев стал футболистом французского «Гавра»

Иван Торопцев
Корреспондент
Далер Кузяев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Французский «Гавр» объявил о заключении контракта с полузащитником Далером Кузяевым.

30-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Предыдущей командой Кузяева был «Зенит», хавбек выступал за сине-бело-голубых с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 35 матчах во всех турнирах.

В июне 2023 года Кузяев стал свободным агентом.

«Гавр» в сезоне-2022/23 занял первое место в лиге 2 и поднялся в лигу 1 — сильнейший дивизион чемпионата Франции.

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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