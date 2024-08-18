Волк — о Сафонове: «Хочется, чтобы наш русский парень стал первым номером в «ПСЖ»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился мнением о выступлениях российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Меня не удивило, что Сафонов оказался в таком клубе, как «ПСЖ» этим летом. На уровне европейских вратарей Матвей очень хорошо выглядит. Время покажет, сможет ли он выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Но мне, конечно, хочется, чтобы наш русский парень стал первым номером в ПСЖ», — приводит слова Волка «РБ Спорт».

Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» этим летом за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал контракт с парижским клубом до лета 2029 года.