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Сегодня, 21:49

Волк — о Сафонове: «Хочется, чтобы наш русский парень стал первым номером в «ПСЖ»

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Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился мнением о выступлениях российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Меня не удивило, что Сафонов оказался в таком клубе, как «ПСЖ» этим летом. На уровне европейских вратарей Матвей очень хорошо выглядит. Время покажет, сможет ли он выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Но мне, конечно, хочется, чтобы наш русский парень стал первым номером в ПСЖ», — приводит слова Волка «РБ Спорт».

Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» этим летом за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал контракт с парижским клубом до лета 2029 года.

Источник: «РБ Спорт»
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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