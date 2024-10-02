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Дембеле извинился перед Энрике и вернется в основу «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Усман Дембеле вернется к работе с основной командой после отстранения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 27-летний француз извинился перед главным тренером парижан Луисом Энрике. Ожидается, что он вернется в состав уже в матче против «Ниццы» в 7-м туре лиги 1, который состоится 6 октября.

Ранее Энрике отстранил Дембеле от тренировок. Из-за этого вингер пропустил матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:2). Сообщалось, что причиной отстранения стало недовольство Дембеле заменой в матче против «Ренна» (3:1) в 6-м туре чемпионата Франции.

В текущем сезоне Дембеле провел 7 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Усман Дембеле
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике

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