25 октября, 16:29

Дембеле: «Мбаппе заслуживает «Золотого мяча»

Сергей Ярошенко

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал игру форварда «Реала» Килиана Мбаппе.

«Он заслуживает «Золотого мяча», учитывая его карьеру. У него очень хорошее начало сезона, он просто продолжает забивать. Это мой друг. Я надеюсь, что Мбаппе продолжит в том же духе и однажды выиграет эту почетную награду», — приводит слова футболиста Get French Football News.

В этом сезоне на счету 26-летнего Мбаппе 12 матчей во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

28-летний Дембеле является действующим обладателем «Золотого мяча».

