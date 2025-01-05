Дембеле: «ПСЖ» начинает год с трофея и с оптимизмом смотрит вперед»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал итоги матча за Суперкубок Франции против «Монако» (1:0).

Игра прошла в столице Катара Дохе. 27-летний француз забил гол в добавленное время, который оказался единственным в матче и победным для парижан.

«Думаю, мы провели хороший матч — даже несмотря на то, что упустили несколько моментов. С обеих сторон все могло измениться. Конечно, я рад, что забил в конце. Это мой четвертый титул в клубе, я очень рад. Все забивают, у каждого есть шансы. Мы стараемся быть эффективными, чтобы забивать больше. Вторая часть сезона будет захватывающей. Мы начинаем с трофея и с оптимизмом смотрим в будущее», — цитирует игрока L'Equipe.

В этом сезоне Дембеле провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.