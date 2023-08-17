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Сегодня, 18:37

Дембеле взял 10-й номер в «ПСЖ» после ухода Неймара

Руслан Минаев
Усман Дембеле.
Фото ФК «ПСЖ»
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Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле будет выступать под 10-м номером. Изначально 26-летний француз выбрал 23-й номер, но поменял его на «десятку», освободившуюся после перехода форварда парижан Неймара в «Аль-Хиляль».

Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 года. В составе каталонцев нападающий становился чемпионом Испании (2017/18, 2018/19, 2022/23), обладателем Кубка Испании (2017/18, 2020/21) и обладателем Суперкубка страны (2018, 2022/23).

В прошлом сезоне Дембеле сыграл 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметился 8 голами и 9 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Неймар Сантос
Усман Дембеле
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
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 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
3
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
4
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
5
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
8
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
12
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
13
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
14
 Лион 1 0 0 1 1-2 0
15
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
16
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
17
 Метц 1 0 0 1 1-5 0
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 Нант 1 0 0 1 1-2 0
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18.08 22:00
Метц – Марсель
 - : -
19.08 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 - : -
20.08 14:00
Лилль – Нант
 - : -
20.08 16:00
Гавр – Брест
 - : -
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 - : -
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
20.08 18:05
Монако – Страсбур
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Ланс – Ренн
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