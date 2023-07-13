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Сегодня, 18:36

Деменко считает, что Кузяев выбрал «Гавр» не из-за финансов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Максим Деменко высказался о переходе экс-полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева во французский «Гавр».

«У Далера есть хорошие физические качества, он работяга. Самое главное, чтобы его травмы не преследовали. Для себя он выбор сделал однозначный в плане не финансовом — он действительно хочет поиграть в европейском клубе. Он больше игрок разрушения и атакующих действий, любит выбегать вперед. Не знаю, как его видит в команде тренер. Очень важно выбрать свою команду, а как пойдет дальше, тяжело говорить. Ожидания бывают одни, а все может пойти по-другому. Но он может помочь команде, однозначно. Он работоспособный, мы видели, сколько сезонов он провел без травм и в хорошем физическом состоянии. И дело точно не в финансах, думаю, «Зенит» предлагал ему хорошие условия. Но он давно хотел в Европу», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

В сезоне-2022/23 Кузяев провел за «Зенит» 35 матчей, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

«Гавр» в сезоне-2022/23 занял первое место в лиге 2 и поднялся в лигу 1 — сильнейший дивизион чемпионата Франции.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/13/20866598.shtml
Далер Кузяев
Максим Деменко
Футбол
ФК Гавр
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