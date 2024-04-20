Закария: «Никогда не бывает легко, когда не выходишь на поле»

Полузащитник «Монако» Денис Закария отметил, что доволен своим сезоном в чемпионате Франции. В прошлом году швейцарский хавбек перешел в стан монегасков из «Челси», где игрок получал мало игрового времени.

«В личном плане у меня был довольно полноценный сезон. Мне удалось сыграть много матчей и помочь команде, поэтому я рад этому. Думаю, сезон будет еще прекраснее, если по итогам сезона мы добьемся положительного результата. Я сосредоточен на том, чтобы максимально помочь команде в этих последних матчах, выложиться по полной и набрать как можно больше очков.

Реанимировал карьеру? Конечно. Никогда не бывает легко провести сезон, в котором ты играешь так мало. Сезон, в котором играешь почти во всех матчах, приносит много пользы морально и особенно физически», — цитирует GFFN Закария.