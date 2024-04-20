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Денис Закария: «Головин — важный игрок для «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» и сборной Швейцарии Денис Закария прокомментировал травму российского одноклубника Александра Головина.

«Он важный игрок для нас, он может сам начать матч, у нас хорошая команда, очень хорошие игроки. Тот, кто заменит его, сможет нам помочь. У всех игроков есть качества. Головин — трудолюбивый игрок, но у нас отличная команда», — цитирует ТАСС Закария.

Ранее издание L'Equipe сообщило, что Головин пропустит около пяти недель из-за травмы.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 27 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

Александр Головин. В «Монако» подтвердили, что Головин травмировал лодыжку
Источник: https://tass.ru/sport/20598021
Александр Головин
Денис Закария
Футбол
ФК Монако
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Хюттер: «У «Монако» нет таких футболистов, которые бы обладали полным набором качеств, которыми владеет Головин»

Хюттер: «Брест» умеет удивлять»