Дер Закарян стал новым тренером «Монпелье»

«Монпелье» объявил о назначении на пост главного тренера Мишеля Дер Закаряна. 59-летний специалист сменил Ромена Пито, об увольнении которого было объявлено вчера.

«Миссия предельно ясна — сохранить клуб в лиге 1. Мы будем усердно работать, и мы собираемся сделать для этого все возможное», — сказал Дер Закарян после подписания контракта.

Ранее Дер Закарян уже тренировал «Монпелье» с 2017 по 2021 год. Под его руководством был сыгран 161 матч: 63 победы, 51 ничья и 47 поражений.

Сейчас «Монпелье» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая зону вылета всего на 2 очка.