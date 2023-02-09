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Франция

Сегодня, 00:17

Дер Закарян стал новым тренером «Монпелье»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лоран Николлен и Мишель Дер Закарян.
Фото ФК «Монпелье»
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«Монпелье» объявил о назначении на пост главного тренера Мишеля Дер Закаряна. 59-летний специалист сменил Ромена Пито, об увольнении которого было объявлено вчера.

«Миссия предельно ясна — сохранить клуб в лиге 1. Мы будем усердно работать, и мы собираемся сделать для этого все возможное», — сказал Дер Закарян после подписания контракта.

Ранее Дер Закарян уже тренировал «Монпелье» с 2017 по 2021 год. Под его руководством был сыгран 161 матч: 63 победы, 51 ничья и 47 поражений.

Сейчас «Монпелье» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая зону вылета всего на 2 очка.

Футбол
ФК Монпелье
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