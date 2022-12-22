Дешам на следующей неделе встретится с руководством федерации футбола Франции

Президент Французской федерации футбола (ФФФ) Ноэль Ле Граэ объявил, что он встретится с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом на следующей неделе. Действующий контракт 54-летнего специалиста заканчивается 31 декабря 2022 года.

«У него есть право на продление, потому что я сказал об этом еще, когда мы оказались в четверке лучших команд чемпионата мира, так что решение за ним. Думаю, мы придем к соглашению», — приводит Ouest-France слова Ле Грэ.

По информации источника, ФФФ надеется до конца года продлить соглашение с тренером до Евро-2024.

Дешам руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).

18 декабря сборная Франции проиграла команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти) в финале чемпионата мира в Катаре. После игры президент Франции Эммануэль Макрон попросил Дешама остаться на посту главного тренера национальной команды.