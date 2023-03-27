0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 10:40

Дешам объяснил, почему Мбаппе является капитаном сборной Франции

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о ситуации с капитанской повязкой Килиана Мбаппе. Сообщалось, что Антуану Гризманну не понравился данный выбор тренера.

«Мбаппе сочетает в себе все, что нужно для роли капитана сборной Франции. Он объединит разные поколения в команде. Но это не значит, что на Гризманне будет лежать меньшая ответственность. У Килиана есть лидерские качества, но ему будет нужна поддержка других членов команды», — цитирует тренера Telefoot.

24-летний Мбаппе в составе сборной Франции 24-летний провел 66 поединков, в которых отметился 36 забитыми мячами.

Антуан Гризманн
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «ПСЖ»: «Суперлига — не угроза для нашего клуба»

Мбаппе: «Быть капитаном сборной своей страны всегда символично. Мы представляем миллионы французов»