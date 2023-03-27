Дешам объяснил, почему Мбаппе является капитаном сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о ситуации с капитанской повязкой Килиана Мбаппе. Сообщалось, что Антуану Гризманну не понравился данный выбор тренера.

«Мбаппе сочетает в себе все, что нужно для роли капитана сборной Франции. Он объединит разные поколения в команде. Но это не значит, что на Гризманне будет лежать меньшая ответственность. У Килиана есть лидерские качества, но ему будет нужна поддержка других членов команды», — цитирует тренера Telefoot.

24-летний Мбаппе в составе сборной Франции 24-летний провел 66 поединков, в которых отметился 36 забитыми мячами.