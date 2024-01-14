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Сегодня, 14:14

Дешам оценил вероятность участия Мбаппе в Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
Дидье Дешам и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, сможет ли нападающий «ПСЖ» Килиана Мбаппе принять участие в Олимпиаде в Париже в 2024 году.

«Можете спросить игроков об этом, и они все скажут вам, что хотят и сыграть на чемпионате Европы, и выступить на Олимпийских играх. Но, вероятно, для некоторых из них это будет невозможным», — цитирует Дешама Telefoot.

Чемпионат Европы 2024 года будет проходить с 14 июня по 14 июля. Игры в Париже начнутся 26 июля, а завершатся 11 августа.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
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