Дешам оценил вероятность участия Мбаппе в Олимпиаде в Париже

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, сможет ли нападающий «ПСЖ» Килиана Мбаппе принять участие в Олимпиаде в Париже в 2024 году.

«Можете спросить игроков об этом, и они все скажут вам, что хотят и сыграть на чемпионате Европы, и выступить на Олимпийских играх. Но, вероятно, для некоторых из них это будет невозможным», — цитирует Дешама Telefoot.

Чемпионат Европы 2024 года будет проходить с 14 июня по 14 июля. Игры в Париже начнутся 26 июля, а завершатся 11 августа.