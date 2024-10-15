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Сегодня, 13:22

Дешам отреагировал на слухи об обвинениях Мбаппе в изнасиловании

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал информацию о том, что нападающий национальной команды Килиан Мбаппе может быть причастен к изнасилованию в Швеции.

«На данный момент эта информация лезет отовсюду. Я не знаю, факт это или слухи. Он достаточно взрослый, чтобы с ним можно было поговорить. Сейчас вокруг нас очень негативная среда. Я не собираюсь говорить, что что-то знаю об этом, потому что я не знаю. Лучше сделать шаг назад, прежде чем что-то предпринимать. Есть вещи, которые несложно проверить. Вся эта ситуация не очень хороша для сборной», — приводит слова Дешама L'Equipe.

14 октября появилась информация, что в отеле в центре Стокгольма произошло изнасилование. В этом же отеле проживал Мбаппе вместе с семьей, а также его бывший одноклубник по «ПСЖ» Норди Мукиеле. Футболист опроверг информацию о своей причастности к инциденту.

15 октября прокуратура Швеции подтвердила, что начала расследование произошедшего, но отказалась называть подозреваемых в изнасиловании.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу

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