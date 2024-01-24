Дешам ответил жене Макрона, почему не вызывает Ито из «Реймса» в сборную Франции: «Потому что он японец»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос супруги президента страны Брижит Макрон.

Тренер национальной команды посетил благотворительное мероприятие в больнице Реймса. Там Дешама спросили следит ли он за «Реймсом», выступающим в французской лиге 1.

Брижит Макрон, услышав диалог, спросила почему главный тренер сборной Франции не вызывает полузащитника «Реймса» Дзюни Ито:

«В «Реймсе» есть японец, который очень хорошо играет! Напомните, как его зовут? Да, Ито! Мы должны вызвать его в сборную! Почему вы не вызываете его, Дидье?»

«Потому что он японец», — улыбнувшись, ответил Дешам.

Ито выступает за «Реймс» с 2022 года. На его счету 13 голов в 53 матчах за сборную Японии.