Дешам планирует спросить у Мбаппе, хочет ли форвард оставаться капитаном сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам планирует обсудить с форвардом национальной команды Килианом Мбаппе вопрос капитанской повязки, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 56-летний специалист планирует напрямую спросить у нападающего, хочет ли он оставаться капитаном сборной. Если Мбаппе откажется от повязки, ее передадут другому игроку.

В ноябре Дешам второй раз подряд не вызвал Мбаппе на матчи национальной команды. Журналист Ромена Молина сообщал, что 25-летний француз не хочет играть за сборную из-за конфликта с главным тренером.