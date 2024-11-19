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Сегодня, 10:41

Дешам планирует спросить у Мбаппе, хочет ли форвард оставаться капитаном сборной Франции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам планирует обсудить с форвардом национальной команды Килианом Мбаппе вопрос капитанской повязки, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 56-летний специалист планирует напрямую спросить у нападающего, хочет ли он оставаться капитаном сборной. Если Мбаппе откажется от повязки, ее передадут другому игроку.

В ноябре Дешам второй раз подряд не вызвал Мбаппе на матчи национальной команды. Журналист Ромена Молина сообщал, что 25-летний француз не хочет играть за сборную из-за конфликта с главным тренером.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу

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