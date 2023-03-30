Дешам подал в суд на журналиста RMC за клевету в ситуации с Бензема

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подал в суд на журналиста издания RMC Даниэля Риоло за клевету в свой адрес из-за неучастия нападающего Карима Бензема на чемпионате мира в Катаре.

Журналист назвал французского специалиста «лжецом» и «манипулятором» после того, как Дешам объяснил отсутствие Бензема в составе команды на ЧМ-2022.

«У Дешама нет проблем с критикой, даже резкой, но здесь его порядочность и честность подвергаются сомнениям. Господин Риоло сказал, что он манипулятор и лжец, это неприемлемые заявления», — приводит слова адвоката Дешама AFP.

Бензема получил травму бедра перед стартом турнира в Катаре и покинул расположение команды.