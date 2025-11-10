Дешам подтвердил, что получал предложения из Саудовской Аравии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что вел переговоры с представителями саудовского клуба о сотрудничестве после окончания его контракта с национальной командой.

При этом специалист опроверг слухи о возможном возвращении в «Ювентус» или назначении в сборную Бразилии.

«Возможно, у меня и были некоторые контакты, не конкретно с ними [Бразилией]. Я не буду называть имен, но они знают мою ситуацию», — цитирует Дешама Goal.

Дешам также подчеркнул, что его решение покинуть пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года является окончательным, независимо от результата команды на турнире.

Дешам возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2018-м.