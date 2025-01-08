Дешам — об уходе с поста главного тренера сборной Франции: «Нужно уметь сказать «стоп»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о решении покинуть свой пост в национальной команде в 2026 году.

«Я здесь с 2012-го, у меня запланировано до 2026 года, следующего чемпионата мира. На этом все остановится, потому что в какой-то момент оно должно остановиться. Нужно уметь сказать «стоп». Дальше будет жизнь. Я не знаю, какой она будет, но она тоже получится очень хорошей», — цитирует Дешама RMC Sport со ссылкой на LCI.

56-летний специалист возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под руководством Дешама национальная команда одержала 106 побед, потерпела 29 поражений и 31 раз сыграла вничью в 166 матчах. Кроме того, в 2018 году французы стали чемпионами мира, а в 2021-м выиграли в Лиге наций.