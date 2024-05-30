Дешам прокомментировал пристальное внимание СМИ к Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о повышенном внимании СМИ к нападающему «ПСЖ» и национальной команды Килиану Мбаппе.

«Не хочу буду уделять ему больше внимания. Но я знаю, когда дело доходит до его решения по карьере, этому уделяется особое внимание. Он сам привлекает внимание каждый день, и это нормально, потому что это Килиан. Он очень важный элемент для сборной Франции», — цитирует Дешама AS.

16 мая сборная Франции объявила состав на Евро-2024. Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

В активе 25-летнего футболиста 44 гола и 10 результативных передач в 48 матчах за «ПСЖ» в сезоне-2023/24. Парижане стали чемпионами Франции по итогам лиги 1.