Дешам рассказал, что маска мешает обзору Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что форвард Килиан Мбаппе привыкает к игре в маске, но она немного мешает его обзору.

«Есть гематома, которая будет уменьшаться с каждым днем. Он привыкает к маске, которая немного мешает обзору. Но он в порядке», — цитирует Дешама RMC Sport.

Мбаппе получил травму носа в первом туре группового турнира Евро-2024 с Австрией (1:0). По этой причине он пропустил игру второго тура с Нидерландами (0:0). Однако в преддверии встречи с голландцами форвард опубликовал дизайн новой маски.

Во вторник, 25 июня, сборная Франции сыграет с Польшей в рамках заключительного матч группового турнира чемпионата Европы по футболу.