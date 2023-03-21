Дешам решил назначить Мбаппе капитаном сборной Франции

В сборной Франции считают, что капитаном команды должен стать 24-летний форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Такое решение принял главный тренер Франции Дидье Дешам после ухода из команды голкипера Уго Льориса, сообщает Lequipe.

Мбаппе дебютирует в новом статусе 24 марта в матче против Нидерландов. Это будет игра первого тура отборочного цикла чемпионата Европы — 2024.

Форвард выступает во Франции с 2017 года. В составе национальной команды нападающий провел 66 поединков, записав на свой счет 36 забитых мячей.