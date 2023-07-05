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Сегодня, 15:04

Дешам уверен, что Мбаппе выиграет «Золотой мяч»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уверен, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе выиграет «Золотой мяч».

«Рано или поздно он придет к этому. Лучше, если это случится уже в нынешнем году. Это одна из целей Мбаппе, потому что это человек с большими амбициями, который делает все, чтобы оставить как можно более весомый след в истории французского футбола», — приводит L'Equipe слова Дешама.

В августе 2017 года «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако», а год спустя выкупил форварда за 180 миллионов евро.

Он является лучшим бомбардиром в истории парижской команды (212 голов).

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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