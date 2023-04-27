Дэвид Бекхэм посетил тренировку «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Реала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм посетил тренировку «ПСЖ», сообщает официальный сайт французской команды.

Пресс-служба парижан опубликовала совместные фотографии 47-летнего англичанина вместе с футболистами клуба Лионелем Месси, Килианом Мбаппе, Серхио Рамосом, Марко Верратти и Маркиньосом.

Бекхэм выступал за «ПСЖ» с января по май 2013 года. Вместе с парижанами он стал чемпионом Франции по итогам сезона-2012/13.

«ПСЖ» стал последней командой в карьере Бекхэма. В мае 2013 года англичанин объявил о завершении карьеры футболиста. Сейчас он является владельцем американской команды «Интер Майами», выступающей в МЛС.