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Франция

Сегодня, 18:04

Дэвид Бекхэм посетил тренировку «ПСЖ»

Иван Торопцев
Корреспондент
Лионель Месси, Дэвид Бекхэм и Марко Верратти.
Фото Пресс-служба «ПСЖ»
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Бывший полузащитник «Реала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм посетил тренировку «ПСЖ», сообщает официальный сайт французской команды.

Пресс-служба парижан опубликовала совместные фотографии 47-летнего англичанина вместе с футболистами клуба Лионелем Месси, Килианом Мбаппе, Серхио Рамосом, Марко Верратти и Маркиньосом.

Бекхэм выступал за «ПСЖ» с января по май 2013 года. Вместе с парижанами он стал чемпионом Франции по итогам сезона-2012/13.

«ПСЖ» стал последней командой в карьере Бекхэма. В мае 2013 года англичанин объявил о завершении карьеры футболиста. Сейчас он является владельцем американской команды «Интер Майами», выступающей в МЛС.

Дэвид Бекхэм
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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