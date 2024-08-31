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Сегодня, 12:22

Матвей Сафонов сделал предложение Марине Кондратюк: «Встаю в очередь на алименты»

Сергей Разин
корреспондент
Матвей Сафонов и Марина Кондратюк.
Фото Соцсети
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Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, сообщила о скорой свадьбе.

«Будет ли свадьба? Да. Cделал предложение, просто я не рассказывала. Встаю в очередь на алименты», — сказала Кондратюк в эфире передачи «Это футбол, брат».

Матвей Сафонов и&nbsp;Марина Кондратюк. Стюардесса по имени Кондра. Сафонов подтвердил отношения с эффектной блондинкой

В феврале Сафонов проиграл суд своей бывшей супруге, по решению которого его обязали выплачивать девушке четверть доходов в качестве алиментов на ребенка. 8 июля новичок «ПСЖ» попросил суд снизить алименты с 25 процентов от зарплаты до 300 тысяч рублей. Помимо этого, у голкипера накопился долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Ранее Анастасия Сафонова заявила, что ее дочери Майе нужны 238 миллионов рублей за 15 лет для того, чтобы реализоваться в жизни.

Матвей Сафонов. На что пойдут алименты Сафонова: его бывшая жена запросила на содержание дочери 18,6 миллиона рублей в год

Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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