Девушка Сафонова — о переходе Матвея в «ПСЖ»: «Мы так долго ждали этого дня»

Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, прокомментировала переход своего парня в парижский клуб.

«Мы так долго ждали этого дня. Поздравляю! Горжусь! Верю! Пусть у тебя все получится», — написала Кондратюк в своем телеграм-канале.

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.