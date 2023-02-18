0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:08

Ди Мария считает, что Мбаппе дают слишком много власти в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария поделился мнением о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«В «ПСЖ» возложили на Мбаппе всю ответственность. Они вынудили его остаться, хотя он мог уйти, они возложили всю эту ответственность на него. Они дали Мбаппе всю эту власть, зная, что рядом с ним играет лучший футболист в истории. Сложно не согласиться на такие условия. Ему дали эту власть, потому что он француз, он родом из Парижа и выигрывал чемпионат мира», — цитирует Ди Марию ESPN AR.

24-летний Мбаппе в этом сезоне провел 19 матчей в ла лиге, забив 13 голов и сделав 2 ассиста.

Анхель Ди Мария
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ашраф Хакими заявил о желании выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»