Diario Sport: «Аль-Хиляль» хочет объявить о трансфере Месси 6 июня

«Аль-Хиляль» планирует оформить переход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в ближайшее время, сообщает Diario Sport.

По информации издания, клуб из Саудовской Аравии намерен объявить о подписании контракта с форвардом 6 июня.

Сообщается, что сам футболист не хочет долго затягивать с решением о продолжении карьеры.

Ранее сообщалось, что Месси ждет, что «Барселона» сделает ему выгодное предложение.

В сезоне-2022/23 35-летний форвард провел 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с «ПСЖ» истекает в следующем месяце.