Diario Sport: «Аль-Хиляль» хочет объявить о трансфере Месси 6 июня

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«Аль-Хиляль» планирует оформить переход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в ближайшее время, сообщает Diario Sport.
По информации издания, клуб из Саудовской Аравии намерен объявить о подписании контракта с форвардом 6 июня.
Сообщается, что сам футболист не хочет долго затягивать с решением о продолжении карьеры.
Ранее сообщалось, что Месси ждет, что «Барселона» сделает ему выгодное предложение.
В сезоне-2022/23 35-летний форвард провел 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с «ПСЖ» истекает в следующем месяце.