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Сегодня, 14:36

Diario Sport: «Аль-Хиляль» хочет объявить о трансфере Месси 6 июня

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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«Аль-Хиляль» планирует оформить переход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в ближайшее время, сообщает Diario Sport.

По информации издания, клуб из Саудовской Аравии намерен объявить о подписании контракта с форвардом 6 июня.

Сообщается, что сам футболист не хочет долго затягивать с решением о продолжении карьеры.

Ранее сообщалось, что Месси ждет, что «Барселона» сделает ему выгодное предложение.

В сезоне-2022/23 35-летний форвард провел 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с «ПСЖ» истекает в следующем месяце.

Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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