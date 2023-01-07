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Сегодня, 13:17

Дидье Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года

Мария Гусева
Дидье Дешам.
Фото Global Look Press
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Федерация футбола Франции на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом. Срок нового соглашения рассчитан до 2026 года.

Дешам руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).

18 декабря сборная Франции проиграла команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти) в финале чемпионата мира в Катаре.

После игры президент Франции Эммануэль Макрон попросил 54-летнего специалиста остаться на посту главного тренера национальной команды.

Дидье Дешам
Футбол
Сборная Франции по футболу
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