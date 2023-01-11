Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:32

Дешам: «Хорошо, что Ле Гре извинился перед Зиданом»

Виталий Косик
Корреспондент
Дидье Дешам.
Фото AFP
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал высказывания бывшего главы Федерации футбола страны Ноэля Ле Гре в сторону экс-футболиста Зинедина Зидана.

9 января Ле Гре после того, как сборная Франции продлила контракт с Дешамом, заявил: «Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок».

«Как он и сказал сам, его слова были неуместными. Я думаю, что это хорошо, что он извинился перед Зиданом», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Позже экс-глава федерации принес свои извинения Зидану.

Сегодня, 11 января, Федерация футбола Франции на официальном сайте объявила об отстранении 81-летнего Ле Гре с поста президента организации.

Дидье Дешам
Зинедин Зидан
Сборная Франции по футболу
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бестемьянова пожелала скорейшего выздоровления Костомарову: «Какая-то коварная болячка!»
Семенович верит в возвращение на лед Костомарова
Умерла супермодель 90-х Татьяна Патитц
Толкнувший офицера военный приговорен к 5,5 года лишения свободы
Командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО назначен начальник Генштаба Герасимов
В Италии заявили о недооценке Киевом российских военных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Президент Федерации футбола Франции Ле Гре отстранен от работы после скандальных слов о Зидане