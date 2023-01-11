Дешам: «Хорошо, что Ле Гре извинился перед Зиданом»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал высказывания бывшего главы Федерации футбола страны Ноэля Ле Гре в сторону экс-футболиста Зинедина Зидана.

9 января Ле Гре после того, как сборная Франции продлила контракт с Дешамом, заявил: «Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок».

«Как он и сказал сам, его слова были неуместными. Я думаю, что это хорошо, что он извинился перед Зиданом», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Позже экс-глава федерации принес свои извинения Зидану.

Сегодня, 11 января, Федерация футбола Франции на официальном сайте объявила об отстранении 81-летнего Ле Гре с поста президента организации.