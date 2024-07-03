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Сегодня, 01:20

Дигар стал новым главным тренером «Гавра»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Гавр» объявил о назначении на пост главного тренера Дидье Дигара. 37-летний француз подписал двухлетний контракт. Последним его местом работы была «Ницца».

Дигар заменил Люка Эльснера, который работал с командой с 2022 года. В конце июня было объявлено об его уходе. Специалист продолжит карьеру в «Реймсе».

В сезоне-2023/24 «Гавр» набрал 32 очка и занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Прошлым летом в «Гавр» перешел российский полузащитник Далер Кузяев. За год он сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Футбол
ФК Гавр
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