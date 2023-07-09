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Сегодня, 14:45

Директор «Нанта» заявил, что клубу не поступало предложений от «Спартака» по Мозесу Симону

Алина Савинова
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Исполнительный директор французского «Нанта» Франк Кита прокомментировал информацию об интересе к форварду команды Мозесу Симону со стороны «Спартака».

«Никаких предложений от «Спартака» нам не поступало. В любом случае, мы хотим сохранить Симона. Он очень хороший игрок. Мы рассчитываем на него. Так что его трансфер куда-либо сейчас маловероятен», — цитирует функционера Sport24.

9 июля Own Goal Nigeria сообщил, что «Спартак» сделал официальное предложение французской команде по приобретению Симона.

В сезоне-2022/23 27-летний футболист провел 34 матча в лиге 1, забил 5 голов и отметился 4 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-09-direktor-nanta-nam-ne-postupalo-predlozheniy-ot-spartaka-po-mozesu-simonu
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