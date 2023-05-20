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Сегодня, 04:37

Дисаси: «Матчи такого рода, конечно, не могут не разочаровывать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Монако» Аксель Дисаси прокомментировал поражение от «Лиона» (1:3) в матче 36-го тура чемпионата Франции.

«Мы идеально начали эту встречу, открыв счет уже на второй минуте. В первом тайме создали множество опасных моментов, которые нужно было реализовывать. Во второй половине игры «Лион» стал действовать не только активнее, но и эффективнее. Мы понимаем, что это непростой период как для нас, так и для болельщиков.

«Монако» ставит перед собой высокие цели, и матчи такого рода, конечно, не могут не разочаровывать. У нас впереди еще два матча, один из которых с прямым конкурентом. Чтобы сохранить за собой четвертую строчку, нужно добиться результата в игре с «Ренном». Мы сделаем все, чтобы вернуться на победную тропу», — цитирует пресс-служба клуба Дисаси.

«Монако» с 65 очками занимает четвертое место в лиге 1, а «Лион» идет на седьмой строчке в турнирной таблице (59 очков).

 
Александр Головин (слева) в&nbsp;атаке в&nbsp;матче &laquo;Лион&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo; (3:1) 19&nbsp;мая. «Монако» и Головина хватило на тайм против мотивированного «Лиона». Финальный отрезок сезона превратился для них в мучение
Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B5-2/
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