Дисаси сегодня пройдет медосмотр перед трансфером в «Челси»

Защитник «Монако» Аксель Дисаси сегодня пройдет медосмотр перед переходом в «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 25-летний игрок уже в Англии. Он подпишет с синими 5-летний контракт. «Монако» получит за защитника 45 миллионов евро.

Клубы уже обменялись документами по трансферу Дисаси, сделка почти закрыта.

Дисаси выступает за «Монако» с августа 2020 года, он забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи в 129 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.