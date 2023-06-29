Хомуха: «Головин не поблагодарил меня, когда перешел в «Монако»

Новый главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха, ранее возглавлявший молодежную сборную России, рассказал об отношениях со своими бывшими подопечными.

«С чем связываю свои тренерские результаты? Я получил колоссальный опыт общения с разными игроками и тренерами. Старался брать от них лучшие качества. Конечно, еще помог житейский опыт. Мы подобрали мощных игроков, которые сейчас выступают на приличном уровне. Головин даже в «Монако» уехал. Баринов, Гулиев, Митрюшкин, Жемалетдинов, Зуев, Якуба. Все они на слуху. Значит, мы неплохо отработали. Поблагодарил ли меня Головин после перехода в «Монако»? Нет. К сожалению, в этом мое поколение отличается от современных молодых ребят. Я благодарен своему тренеру за то, что он на периферии вырастил меня. У него хватило мудрости и терпения. Спасибо ему за то, чего я добился. Конечно, иногда поздравляют с праздниками или просят совета в трудной ситуации, но не более того. Сам я никогда не инициирую сближение», — приводит слова Хомухи «Евро-Футбол.Ру».

53-летний специалист заключил контракт с «Шинником» 19 июня. Соглашение с клубом рассчитано на два года.

Под руководством Хомухи Головин стал чемпионом Европы со сборной России до 17 лет и серебряным призером Евро со сборной до 19 лет.