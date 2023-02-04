Сегодня, 23:05
Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость об интересе дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.
«Трансферное окно закрылось, как они сейчас интересуются? Это как писали про Малкома в «ПСЖ». Если «Монако» сейчас попросит тоже 40 миллионов, то интересоваться не будут.
Я думаю, Головин не совсем игрок немецкого стиля, смысл переходить? Немецкий чемпионат не для него. Но он лучше знает, наверное. Мы видим, что Азмун и Лунев перешли в бундеслигу и полируют скамейку. Головин — техничный футболист, но в Германии игроки с ростом минимум 185 см — ребята здоровые, атлетичные там бегают. Когда за полгода говорят, что им интересуются, значит, им не интересуются. Не удивлюсь, если Герман Ткаченко манипулирует названием «Боруссия» Дортмунд. Это как Смолов был в шорт-листах у всех клубах мира», — приводит Metatratings.ru слова Селюка.
В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за «Монако», забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.
«Боруссия» занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги, набрав 37 очков в 19 матчах.
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