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Сегодня, 23:05

Селюк — об интересе «Боруссии» к Головину: «Если «Монако» сейчас попросит 40 миллионов, то интересоваться не будут»

Алина Савинова
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Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость об интересе дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Трансферное окно закрылось, как они сейчас интересуются? Это как писали про Малкома в «ПСЖ». Если «Монако» сейчас попросит тоже 40 миллионов, то интересоваться не будут.

Я думаю, Головин не совсем игрок немецкого стиля, смысл переходить? Немецкий чемпионат не для него. Но он лучше знает, наверное. Мы видим, что Азмун и Лунев перешли в бундеслигу и полируют скамейку. Головин — техничный футболист, но в Германии игроки с ростом минимум 185 см — ребята здоровые, атлетичные там бегают. Когда за полгода говорят, что им интересуются, значит, им не интересуются. Не удивлюсь, если Герман Ткаченко манипулирует названием «Боруссия» Дортмунд. Это как Смолов был в шорт-листах у всех клубах мира», — приводит Metatratings.ru слова Селюка.

В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за «Монако», забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

«Боруссия» занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги, набрав 37 очков в 19 матчах.

 

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-ob-interese-borussii-k-golovinu-esli-monako-poprosit-40-millionov-to-interesovatsya-ne-budut-225337/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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