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Сегодня, 18:03

Сычев: «У Сафонова есть все, чтобы стать первым номером в «ПСЖ»

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев оценил перспективы 25-летнего вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова стать первым номером во французской команде.

«Все в его руках. Европейские чемпионаты — непростая история. Но у нас крепкая молодежь, и психологически, и ментально, и физически. У Сафонова есть все, чтобы стать первым номером в «ПСЖ», — приводит слова Сычева «КП Спорт».

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, контракт подписан на пять лет — до 2029 года. В прошлом сезоне основным голкипером французского клуба был Джанлуиджи Доннарумма.

Источник: «КП Спорт»
Дмитрий Сычев
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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