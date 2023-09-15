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Доменек не вызывал Фрея в сборную Франции из-за того, что тот играл в Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-вратарь сборной Франции Себастьян Фрей рассказал, почему его перестали вызывать в национальную команду, когда ее тренировал Раймон Доменек.

«Раймон Доменек сказал мне, что не будет вызывать меня, потому что я играл в Италии, а он ненавидел итальянцев. Мы с Далматом были из «Интера» и не играли больше в национальной команде», — цитирует TvpPay Фрея.

Фрей впервые был вызыван в сборную в июне 2007 года. На поле в составе национальной команды он вышел впервые против команды Украины в квалфикации Евро-2008 (2:2). Также затем он сыграл один тайм против Эквадора.

Себастьян Фрей
Футбол
Сборная Франции по футболу
Раймон Доменек
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